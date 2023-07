Pier Silvio Berlusconi: “Non scendo in politica, almeno per ora”

"Anche mai fosse - aggiunge Pier Silvio Berlusconi, rispondendo alle domande dei cronisti, in occasione della presentazione dei nuovi palinsesti - non penso che sia giusto lasciare le cose a metà: ritengo di dover rimanere a Mediaset a fare il mio mestiere. E poi, ed è la cosa più importante di tutte, se dovessi sentire qualche tipo di chiamata, pensare di dover dare un servizio agli italiani… Ma ad oggi non c'è nessuna emergenza: per la prima volta dopo tanti anni c'è un governo votato dagli elettori, che sta facendo del suo meglio. E penso che Forza Italia debba e possa garantire stabilità al governo". "Non mi piace la parola emulazione", insiste. "E poi se c'è una cosa che ho imparato è che non dovevo essere come mio padre, soprattutto nel lavoro".

"Non ho intenzione di scendere in politica. Almeno per ora". Con queste parole Pier Silvio Berlusconi risponde alle insistenti domande sulla possibilità di raccogliere l'eredità di papà Silvio , scomparso meno di un mese fa. "La politica è un mestiere serio, che non si impara dall'oggi al domani", sottolinea. Ma poi ammette che, subito dopo la morte del Cavaliere, "qualcosa a livello emotivo si è mosso: ho pensato che il suo rapporto con gli italiani e con l'Italia, fatto di amore e di libertà, è un lascito che deve vivere. Peraltro io ho 54 anni, mio padre ne aveva 58 quando è sceso in politica…", aggiunge con un sorriso. "Chi sostituirà mio padre? Nessuno mai".

“Non ci sono ipotesi di vendita”

"No", non c'è nessuna ipotesi di vendita di Mfe-Mediaset. Lo afferma Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato del gruppo televisivo. "In famiglia non ne abbiamo parlato. Mi ha dato fastidio che con la morte di mio padre ci siano state simili ipotesi, ma è normale", rispondendo a una domanda sui bruschi rialzo del titolo in Borsa dopo la scomparsa del padre. "Sono orgoglioso che aziende italiane studino un'espansione internazionale e non che pezzi di Italia siano conquistati da un gruppo straniero". Lo afferma Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato di Mfe-Mediaset, parlando del progetto 'paneuropeo' del Biscione. "Il nostro obiettivo resta questo", aggiunge Berlusconi alla presentazione dei palinsesti del gruppo televisivo, spiegando che parla "da manager e da azionista".

E ricordando il padre: "Più passano i giorni, più la mancanza è enorme". Silvio, fondatore di Mediaset, è scomparso il 12 giugno. E la serata di presentazione dei nuovi palinsesti a Cologno Monzese si apre con un omaggio: un collage di momenti simbolici, dalle prime cassette alle convention di Montecarlo, dal trionfo del Milan in Coppa dei Campioni al predellino, al 'non molliamo' lanciato da Pier Silvio in azienda a poche ore dal funerale del Cavaliere. Un video a sorpresa voluto dai dipendenti che commuove l'Ad: "Grazie a tutti", dice con la voce rotta dall'emozione. Poi un bacio verso il cielo: "Ti amo, papà".