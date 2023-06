11/11 ©IPA/Fotogramma

Negli anni seguenti affronta altre vicende giudiziarie: in veste di socio di maggioranza della Simec - inchiesta risoltasi con un patteggiamento -, poi in un procedimento con la S.E.G. (Società Europea Golf) per un risarcimento al Comune di Pieve Emanuele. Nel 2010 viene condannato per false fatturazioni, ma la pena è sospesa perché i reati sono coperti da indulto

Tv, Milan, politica e processi: la fotostoria di Silvio Berlusconi