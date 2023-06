6/8

Bisognerà invece attendere il 30 giugno per la seconda prova, effettuata in Sardegna, mentre in Sicilia il 5 luglio ci sarà un nuovo test, in Calabria il 7 luglio mentre in Emilia Romagna il 10 luglio. Entro la fine dell'anno verranno coinvolte tutte le altre regioni e a quel punto It-alert entrerà ufficialmente in azione