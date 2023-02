Arriva Artifact, il social media delle notizie basata sull'IA

Fornire un'informazione personalizzata, affidabile e veritiera. È questo l'obiettivo che si propongono di raggiungere Kevin Systrom e Mike Krieger, fondatori di Instagram, con l'ultima app da loro creata, Artifact. Si tratta di una specie di "TikTok con le notizie", un social media da scorrere come l'applicazione cinese per proporre all'utente un feed di notizie sempre aggiornato sulla base della sua attività precedente sull'app. Artifact, che gioca con le parole "artefatto", "articolo" e "fatto", è al momento disponibile in versione beta, ad esclusivo utilizzo di pochi utenti selezionati come sperimentatori.

Possibilità di commentare le notizie

Il social media darà agli utenti anche la possibilità di commentare le notizie, ma soltanto ricondividendo sul proprio profilo il riferimento al sito o alla testata di riferimento. Non si potrà, insomma, creare post originali, senza uno spunto di partenza pubblicato in precedenza. Ma Artifact non si presenta come un semplice ritorno al testo nell'epoca d'oro dei contenuti audiovisivi, perché alla base di tutto l'algoritmo che si occuperà della composizione del feed personalizzato ci sarà il sistema Transformer, creato da Google nel 2017, per elaborare testi in maniera indistinguibile da quella degli esseri umani.