Ragazza scomparsa nel Brindisino, ricerche anche in mare a Carovigno

Si chiama Mariia Buhaiova, ha 18 anni ed è di nazionalità ucraina la giovane della quale non si hanno più notizie da ieri. Stava svolgendo uno stage presso una struttura turistica del litorale e la sua esperienza si sarebbe dovuta concludere oggi. "Una ragazza tranquilla. Con noi si è sempre trovata bene”, ha detto il direttore della struttura ascolta articolo

Proseguono le ricerche della ragazza di 18 anni scomparsa ieri nella zona di Carovigno, nel Brindisino. La giovane, Mariia Buhaiova, di nazionalità ucraina, fa parte di un gruppo che sta facendo uno stage in diverse strutture alberghiere del litorale. Di lei non si hanno più notizie da ormai più di 24 ore: a dare l’allarme e sporgere denuncia ai carabinieri sono stati i responsabili del villaggio turistico dopo l'allontanamento della ragazza che non ha più fatto ritorno nella struttura. Le ricerche sono state attivate anche in mare oltre che via terra: sul campo da ieri ci sono anche i volontari della Croce Rossa, mentre le attività in mare sono condotte con l'ausilio dei mezzi della Lega Navale di Torre Santa Sabina e Specchiolla. Nelle operazioni è impegnato anche il Coordinamento delle associazioni di volontariato della protezione civile della provincia di Brindisi.

Domani vertice in prefettura a Brindisi Le generalità della ragazza sono state fornite dalla prefettura di Brindisi, che per domani ha convocato una riunione per fare il punto della situazione sull'esito delle ricerche in corso e gli sviluppi investigativi condotti dai carabinieri. Impegnati nelle ricerche, informano dalla prefettura "le diverse componenti del sistema di protezione civile, con l'ausilio di droni e anche cani molecolari". I genitori della ragazza, attualmente residenti in Ucraina, sono stati informati della vicenda e, spiegano dalla prefettura, sono "costantemente aggiornati in merito alle attività in essere, anche tramite i canali diplomatici". Lo stage nel villaggio turistico di Carovigno della 18enne è legato ai suoi studi presso l'Università di Bratislava.

Direttore struttura alberghiera: "Ragazza tranquilla, qui stava bene” La ragazza avrebbe dovuto concludere proprio oggi il suo stage nella struttura turistica Meditur lungo il litorale di Carovigno. "Una ragazza tranquilla. Con noi si è sempre trovata bene. Oggi sarebbe dovuta ripartire perché terminava lo stage", ha detto il direttore della struttura Cosimo Cappelletti. "Ci sono indagini in corso e non posso aggiungere altro. Ripeto con noi si è trovata bene in questo periodo".