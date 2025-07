Le prime pagine dei quotidiani di oggi 3 luglio: la rassegna stampa

Guerra in Ucraina ed emergenza caldo i due temi che dominano le aperture dei giornali in edicola. Trump taglia le forniture di armi all'Ucraina e Kiev protesta: ’È disumano". Mentre Mosca applaude: "Più vicina la fine della guerra". Italia alle prese con le temperature bollenti, scoppia il caso rider: pochi centesimi in più per le consegne nelle ore più calde. Sugli sportivi protagonista l'arrivo alla Juventus dell'attaccante canadese Jonathan David