Giornata contro la droga, Meloni contestata durante conferenza stampa

"Droga non è forma di libertà, si mangia un pezzo di te"

Nel suo intervento Giorgia Meloni ha detto che "viviamo nel paradosso di una vulgata che spaccia la droga come un forma di libertà, e io non riesco a capire come si faccia a considerare libertà qualcosa che ti rende schiavo". La premier si è detta felice "per il significato quasi rivoluzionario che ha essere qua oggi governo, istituzioni, comunità, esperti, famiglie, giovani, insegnanti. Perchè abbiamo una giornata contro le droghe ma negli ultimi anni c'è stata indifferenza. Non è scontato essere qua oggi perché non è avvenuto in passato, preferendo tenere i fari spenti". Il presidente del Consiglio ha poi voluto ribadire "concetti lapalissiani e banali, sapendo che posso diventare oggetto di polemica, ma sono abituata a difendere ciò in cui credo. Il primo è che la droga fa male sempre e comunque, ogni singolo grammo di principio attivo si mangia un pezzo di te". Secondo la premier "le droghe fanno male tutte, non esistono distinzioni, chi dice una cosa diversa dice una menzogna. Dire che ci sono droghe che possono essere usate è un inganno". In uno spinello di oggi c'è una quantità di principio attivo "enormemente più grande di quanto ce n'era in quelli di qualche decennio fa e si può definire leggera qualcosa che ha il 78% del principio attivo?", ha detto Meloni.