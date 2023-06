Maturità 2023, le tracce della seconda prova: Seneca al classico

Gli oltre 536mila studenti giunti alla fine del percorso scolastico hanno affrontato la prova dedicata alle competenze specifiche del proprio indirizzo, che vale al massimo altri 20 punti. Variabile la durata del test: sei ore per i licei, due o tre giorni per gli artistici e i coreutici. Gli studenti dello scientifico hanno spaziato dal Teorema di Rolle allo studio degli zeri di una funzione, i tecnici si sono cimentati con l'economia aziendale e i licei linguistici hanno affrontato Barnes, Obama e l'Unesco ascolta articolo Condividi

Oltre 536mila studenti hanno affrontato oggi la seconda prova dell’esame di maturità, quella basata sulle competenze specifiche del proprio indirizzo di studio e decisa nei mesi scorsi dal ministero dell’Istruzione e del merito. Anche la durata era diversa a seconda del tipo di istituto: dalle sei ore massimo dei licei classici e scientifici ai due o tre giorni per gli artistici e i coreutici. La seconda prova vale massimo 20 punti, esattamente come la prima e il colloquio orale, e il voto sarà comunicato qualche giorno dopo la fine degli scritti.

La versione di latino al classico "Chi è saggio non teme il volgo": cercare il favore della folla non porta felicità ma alla rovina. Al liceo classico gli studenti hanno affrontato una versione di latino: il brano scelto dal ministero è di Seneca, dall'opera Lettere morali a Lucilio, un testo in cui l'autore si rivolge all'amico Lucilio per illustrargli come i precetti filosofici possano condurre alla virtù anche in mezzo ai falsi valori. Oltre alla traduzione, gli studenti si sono dovuti cimentare nella seconda parte del compito con la comprensione e l'interpretazione del testo, l'analisi linguistica e stilistica, un approfondimento e riflessioni personali sul tema. Alla seconda prova Seneca mancava dal 2017 ed è l'autore più proposto alla maturità dal dopoguerra insieme a Cicerone. Problemi con funzioni allo scientifico Al liceo scientifico, dove la materia scelta è matematica, la seconda prova è stata la risoluzione di due problemi attraverso lo studio delle funzioni. Quesiti dall'approccio classico, senza riferimenti a casi reali, come invece successe nel 2017 con la "ruota quadrata". Fra gli otto quesiti proposti si è spaziato dall'analisi matematica - dal Teorema di Rolle allo studio degli zeri di una funzione - alla geometria con dimostrazioni su triangoli e parallelepipedi. E ancora geometria analitica e un quesito sul calcolo delle probabilità su un dado truccato. leggi anche Maturità 2023: chi era Seneca, autore della seconda prova al classico

Morin e Bachelet per le Scienze Umane Nei licei per le Scienze Umane, per l'indirizzo scienze umane, la traccia è stata divisa in due parti. La prima era un brano tratto dall'opera Il metodo. Etica del filosofo Edgar Morin, la seconda era invece su un estratto dagli Scritti Civili di Vittorio Bachelet. Per l'opzione economico-sociale la traccia di Diritto ed Economia politica è stata sul tema della globalizzazione. Anche qui i documenti erano due: il primo un estratto da La globalizzazione e i suoi oppositori dell'economista Joseph Stiglitz, il secondo un brano tratto dall'opera Effetti, potenzialità e limiti della globalizzazione. Una visione multidisciplinare, a cura di Pompeo Della Posta e Anna Maria Rossi. Economia aziendale negli istituti tecnici All'istituto tecnico a indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing la traccia della seconda prova è stata di Economia aziendale. Il tema scelto è stato quello di una società che per migliorare la reputazione, rafforzare l'immagine aziendale e mostrarsi consapevole e responsabile nei confronti dell'ambiente ha deciso, pur non essendo obbligata, di integrare la Relazione sulla gestione con una sezione separata contenente la Dichiarazione non finanziaria. Nella prima parte, agli studenti è stato chiesto di redigere lo stato patrimoniale e il conto economico di una società agro-alimentare, in vista di azioni concrete sulla "sostenibilità" in attuazione dei principi ESG (Environmental Social Governance). Nella seconda, bisognava rispondere a due quesiti "tecnici" sui quattro proposti: si parlava di temi come l'inclusività in azienda e gli acquisti responsabili. leggi anche Seconda prova maturità 2023, cos'è il Teorema di Rolle

Barnes, Obama e l'Unesco al liceo linguistico Gli studenti del liceo linguistico hanno avuto una traccia in due parti per la prova di inglese. La prima parte era composta da due testi da compredere e interpretare per poi rispondere a 15 domande a risposta chiusa o aperta: uno tratto dal romanzo Elizabeth Finch di Julian Barnes pubblicato nel Regno Unito nel 2022, l'altro, intitolato Being forgetful isn't stupid - it helps make smarter decisions, scientists say era un estratto di un articolo scientifico pubblicato su The Independent. La seconda parte della traccia chiedeva invece di produrre due testi originali di 300 parole ciascuno: la prima proposta conteneva un citazione di Barack Obama dalla quale prendere ispirazione per la propria produzione, la seconda chiedeva di scrivere un articolo per un giornale scolastico basandosi su una frase dell'Unesco. I videogiochi educativi al tecnico informatico All'istituto tecnico Informatica e Telecomunicazioni, sezione Informatica, la seconda prova di Informatica è stata basata sullo sviluppo di una piattaforma web per migliorare l'apprendimento nella varie materie attraverso i cosiddetti educational games, ovvero i videogiochi di ambito educativo.

Le materie della seconda prova per i licei Liceo classico: Latino

Liceo scientifico: Matematica

Liceo scientifico – Opzione scienze applicate: Matematica

Liceo linguistico: Lingua e cultura straniera 1

Liceo artistico – Architettura e Ambiente: Discipline progettuali architettura e ambiente

Liceo artistico – Arti figurative plastico scultoreo: Discipline plastico-scultoree

Liceo Scienze Umane: Scienze umane

Liceo Scienze Umane, opzione economico sociale: Diritto ed economia politica

Liceo Musicale e Coreutico – Sezione Musicale: Teoria, analisi e composizione

Liceo Musicale e Coreutico – Sezione Coreutica: Tecniche della danza

Le discipline della seconda prova per gli istituti tecnici Amministrazione Finanza e Marketing: Economia aziendale

Amministrazione Finanza e Marketing – Articolazione Relazioni internazionali per il marketing: Economia aziendale e geopolitica

Turismo: Discipline turistiche e aziendali

Meccanica, meccatronica ed energia – Articolazione meccanica e meccatronica: Disegno, progettazione, organizzazione industriale

Trasporti e logistica – Costruzione del mezzo: Struttura costruzione sistemi impianti del mezzo

Elettronica ed elettrotecnica – Elettronica: Elettronica ed elettrotecnica

Elettronica ed elettrotecnica – Elettrotecnica: Elettronica ed elettrotecnica

Informatica e Telecomunicazioni – Informatica: Informatica

Grafica e comunicazione: Progettazione multimediale

Chimica, materiali e biotecnologie – Chimica e materiali: Tecnologie chimiche e industriali

Sistema Moda – Tessile, abbigliamento e moda: Ideaz. progettaz. industrializ. prodotti mod

Agraria, agroalimentare e agroindustria – Produzioni e trasformazioni: Produzioni vegetali

Costruzioni, ambiente e territorio: Progettazione, costruzioni e impianti

Le materie della seconda prova per gli Istituti professionali Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale: Economia agraria e dello sviluppo territoriale

Servizi socio sanitari: Igiene e cultura medico-sanitaria

Servizi commerciali: Tecniche professionali dei servizi commerciali