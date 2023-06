Maturità 2023: chi era Seneca, autore della seconda prova al classico

Dopo la prima prova scritta di italiano, oggi si svolge la seconda prova scritta, quella d’indirizzo: al liceo Classico verterà sul latino, con un brano di Seneca che si rivolge all’amico Lucilio. Lucio Anneo Seneca (Corduba, 4 a.C. – Roma, 19 aprile 65 d.C.), è stato un filosofo, drammaturgo e politico romano, tra i massimi esponenti dello stoicismo eclettico di età imperiale. Ed è stato attivo in molti campi, compresa la vita pubblica, fu senatore e questore durante l'età giulio-claudia. Fu condannato a morte da Caligola, ma fu graziato dall'intervento di un'amante dello stesso imperatore. Venne più tardi condannato alla relegatio in insulam dal successore Claudio (la pena a cui erano sottoposti i colpevoli di determinati delitti come l'adulterio, lo stupro, il lenocinio, l'omicidio preterintenzionale causato per l'uso di filtri amorosi o abortivi o per maltrattamenti), che poi lo richiamò a Roma, dove divenne tutore e precettore del futuro imperatore Nerone, ma i due si allontanarono e Seneca (ma non solo lui) cadde vittima della repressione dell'imperatore, scegliendo il suicidio. (LO SPECIALE - LA POLEMICA DELL'EX MINISTRO BIANCHI - LA PRIMA PROVA)