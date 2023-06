Seconda prova maturità 2023, cos'è il Teorema di Rolle

Dopo la prima giornata di esami “universale” con il tema, oggi la prova cambia in base all’indirizzo di studi. Se per i liceali del classico l’esame riguarda un testo di Seneca, al liceo scientifico gli studenti, nella prova di matematica designata, devono confrontarsi con la soluzione di due problemi attraverso lo studio delle funzioni. Si tratta di problemi dall’approccio classico, senza riferimenti a casi reali. Tra gli 8 quesiti della prova c’è anche l'applicazione del Teorema di Rolle che afferma: "se una funzione è continua in un intervallo chiuso [a,b], è derivabile in ogni punto di tale intervallo, e assume valori uguali f(a)=f(b), esiste almeno un punto interno all'intervallo (a,b) la cui derivata si annulla (f'(c)=0)" (MATURITA' 2023 - TUTTI GLI AGGIORNAMENTI).