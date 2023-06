3/13 ©Ansa

Le pareti del nartece erano state fortemente danneggiate dalle cristallizzazioni saline che compaiono a causa dei frequenti allagamenti dovuti all'acqua alta. Una zona che ora è in sicurezza grazie alla barriera in vetro temporanea che circonda la Basilica e la difende dagli allagamenti anche con acque inferiori a 110 centimetri, misura in cui entra in funzione il Mose

Come funziona il Mose