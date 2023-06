Le mostre d'arte a Venezia da non perdere a giugno 2023

Diverse le mostre e gli appuntamenti in programma in questo mese di giugno nel capoluogo veneto. Dal 10 giugno fino al 3 settembre 2023 al Museo Correr è visitabile la mostra "Imago Iustitiae. E sarà aperta al pubblico fino al 26 novembre 2023, ai Giardini, all’Arsenale e a Forte Marghera la 18° Mostra Internazionale di Architettura dal titolo "The Laboratory of the Future"

Diverse le mostre e gli appuntamenti in programma in questo mese di giugno a Venezia.

Gli eventi

Imago Iustitiae. Capolavori attraverso i secoli

Dal 10 giugno fino al 3 settembre 2023 al Museo Correr è visitabile la mostra "Imago Iustitiae. Capolavori attraverso i secoli". UN allestimento che vuole affrontare il tema dell’iconografia della Giustizia nelle sue molteplici sfaccettature e nei diversi momenti storici e la resa di questo tema nell’arte, in cui la giustizia è rappresentata sia come incarnazione della virtù morale sia in termini di azione volta al raggiungimento del suo scopo.

The Laboratory of the Future

Sarà aperta al pubblico fino al 26 novembre 2023, ai Giardini, all’Arsenale e a Forte Marghera la 18° Mostra Internazionale di Architettura dal titolo "The Laboratory of the Future" a cura di Lesley Lokko, organizzata dalla Biennale di Venezia.

House of the Lobster-From Pompeii to Venice

A Palazzo Contarini Michiel, fino al 26 agosto 2023, è aperta al pubblico la mostra personale dell'artista britannico Philip Colbert. Ispirandosi ai famosi dipinti di Canaletto, sinonimo di Venezia, Colbert utilizza la città stessa come contesto per presentare l'opera. Nella mostra intitolata "House of the Lobster" (la casa dell'aragosta), Colbert presenta una nuova serie chiamata "Pompei" che celebra le origini della mitologia dell'aragosta facendo rivivere l'aragosta di Ercolano e i mosaici e gli affreschi pompeiani.