Le mostre d'arte a Firenze da non perdere a giugno 2023

Diverse le mostre e gli appuntamenti in programma in questo mese di giugno a Firenze. (MOSTRE A MILANO - MOSTRE A NAPOLI - MOSTRE IN ITALIA)

Gli eventi

Lucio Fontana. L'origine du monde

Fino al 13 settembre 2023 è visitabile la mostra "Lucio Fontana. L'origine du monde", che nasce dalla volontà di esplorare alcuni aspetti ancora poco sondati dell’opera del maestro italo-argentino, tra gli autori più innovativi del secolo scorso, quali la relazione originaria tra creazione artistica, procreazione e nascita della vita nell’universo, e il rapporto tra mondo finito e infinito.

Luca Giordano. Maestro barocco a Firenze

Fino al 5 settembre 2023, a Palazzo Medici Riccardi, si può visitare la mostra "Luca Giordano. Maestro barocco a Firenze". Luca Giordano (1634-1705) è stato tra gli artisti più virtuosi e prolifici del Barocco italiano e ha lasciato a Firenze, all’interno di Palazzo Medici Riccardi, splendide testimonianze del suo operato.

Reaching for the Stars

Chiude il 18 giugno la mostra Reaching for the Stars, propone una selezione di opere dei più importanti artisti contemporanei internazionali, in programma a Palazzo Strozzi: un viaggio attraverso oltre 70 opere realizzate da alcuni dei più importanti artisti contemporanei esposti in collaborazione con la Fondazione Sandretto Re Rebaudengo.