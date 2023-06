Silvio Berlusconi ricoverato, seconda notte tranquilla in ospedale

Il presidente di Forza Italia è tornato in ospedale venerdì scorso dopo le dimissioni del 19 maggio scorso, avvenute a seguito di un ricovero per una polmonite in un quadro di leucemia mielomonocitica cronica

Notte tranquilla per il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, ricoverato da venerdì scorso all'ospedale San Raffaele di Milano per degli accertamenti programmati per la sua "patologia ematologica". Ieri a fare visita al Cav sono stati il fratello Paolo e la figlia Marina. A quanto si apprende nessun bollettino medico è previsto per la giornata di oggi (IL RICOVERO).