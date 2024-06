Accademia dei Lincei, Antonelli confermato presidente

Il geologo Carlo Doglioni succede al Nobel per la Fisica, Giorgio Parisi. Confermato Antonio Gambaro come Accademico amministratore e Paolo Costantino quale Amministratore aggiunto

Roberto Antonelli, emerito di Filologia romanza nell’università di Roma, è stato confermato alla guida dell’Accademia Nazionale dei Lincei dall'Assemblea a Classi riunite e Presidente della Classe di Scienze morali, storiche e filologiche. Con lui, è stato eletto Carlo Doglioni come vice presidente e Presidente della Classe di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali. Mentre è stato confermato Antonio Gambaro come Accademico amministratore e Paolo Costantino quale Amministratore aggiunto.

Antonelli è stato eletto per la prima volta nel luglio del 2021. La sua attività si è caratterizzata per una sempre più incisiva presenza dell’Accademia nel dibattito nazionale e internazionale, culminata con l’organizzazione del S7 e SSH7, il summit delle accademie dei Paesi aderenti al G7.

Chi è Carlo Doglioni

Nato a Feltre nel 1957, Doglioni è ordinario alla Sapienza e dal 2016 è presidente dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Dopo la laurea in Geologia e il dottorato presso l'Università di Ferrara ha lavorato nell'Università di Basilea e poi ancora nell'Università di Ferrara e in quelle di Bari, della Basilicata e alla Sapienza di Roma. All'estero ha lavorato nell'Università britannica di Oxford e nelle americane Rice University a Houston e Columbia University di New York. Oltre che in Italia, ha svolto campagne di ricerca in Marocco, Messico, Iran, Tunisia, Bulgaria, Turchia, Giappone, California, El Salvador, Ecuador, Islanda. È stato presidente del consiglio scientifico del Progetto strategico Crosta profonda (Crop) del Consiglio Nazionale delle Ricerche e della Società Geologica Italiana, è inoltre membro del Comitato Geologico Nazionale del Servizio Geologico d'Italia.

I suoi principali risultati scientifici riguardano struttura ed evoluzione di Alpi e Appennini, flusso verso Ovest della litosfera e asimmetria dei margini di placca, effetti astronomici e tidali sulla tettonica delle placche, classificazione dei terremoti, l'atlante della crosta profonda dell'Italia e la geodinamica del Mediterraneo.