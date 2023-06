Silvio Berlusconi ricoverato all'ospedale San Raffaele di Milano

Ricoverato in un reparto ordinario

Silvio Berlusconi, sempre a quanto si apprende, sarebbe arrivato da poco nella struttura, accompagnato dalla scorta e si trova in questo momento in un reparto non di terapia intensiva, dove è stato in occasione dell'ultimo ricovero.

Il precedente ricovero di 45 giorni

Berlusconi in precedenza era stato ricoverato per 45 giorni, prima delle dimissioni arrivate il 19 maggio: “È stato un periodo angoscioso e difficile ma dopo il buio ho vinto ancora”, aveva dichiarato l’ex premier dopo l’uscita dal San Raffaele. Il leader di Forza Italia era entrato in ospedale il 5 aprile per curare un’infezione polmonare, insorta nel quadro della leucemia mielomonocitica cronica da cui Silvio Berlusconi è affetto.