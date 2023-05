Il leader di Forza Italia, 86 anni, era entrato in terapia intensiva lo scorso 5 aprile, a causa di un’infezione polmonare insorta nel quadro di una leucemia mielomonocitica cronica. Il 16 aprile era poi stato trasferito in un reparto di degenza ordinario ascolta articolo Condividi

Silvio Berlusconi è stato dimesso dal San Raffaele di Milano ed è tornato nella sua villa di Arcore. Il leader di Forza Italia ha lasciato l'ospedale intorno alle 13:00, senza rilasciare alcuna dichiaraziome. Finisce così un ricovero durato 44 giorni durante i quali il leader di Forza Italia, 86 anni, è stato curato per un’infezione polmonare insorta nel quadro di una leucemia mielomonocitica cronica. Già in mattinata si era diffusa la notizia delle possibili dimissioni di Berlusconi: una folla di giornalisti – insieme a qualche curioso - lo ha aspettato per ore davanti ai cancelli di via Olgettina 60. Le sue condizioni di salute, mai rese note prima del ricovero, avevano fatto preoccupare sia le forze politiche che i suoi elettori. Ricoverato lo scorso 5 aprile in terapia intensiva, il leader degli azzurri era poi stato trasferito in un reparto ordinario a partire dal 16 aprile. Durante la sua permanenza in ospedale è stato visitato anche dalla premier Giorgia Meloni e dal numero uno della Lega, Matteo Salvini. Dal San Raffaele aveva anche partecipato con un video alla convention di Forza Italia del 6 maggio.

L’ultimo bollettino medico L’ultimo bollettino medico sulla situazione di Berlusconi è stato quello dello scorso 3 maggio, quando i medici curanti – Alberto Zangrillo e Fabio Ciceri – avevano messo a tacere settimane di speculazioni confermando ancora una volta un "quadro clinico stabile e confortante". Per oggi non è previsto alcun punto stampa da parte dei sanitari che hanno curato il leader di Forza Italia. Prima del ricovero del 5 aprile, Berlusconi era uscito da poco dalla stessa struttura ospedaliera. Il 30 marzo era stato dimesso dopo che alcune visite di controllo si erano protratte per diversi giorni. vedi anche Berlusconi, Meloni lo visita: "È in ripresa". Dopo va anche Salvini

La leucemia mielomonocitica cronica Il ricovero di aprile ha così reso pubbliche informazioni che Berlusconi aveva cercato di tenere riservate: i media non erano ancora venuti a conoscenza della diagnosi di leucemia mielomonocitica cronica. Si tratta di una forma di leucemia, non considerata eccessivamente aggressiva, che di solito viene rilevata in pazienti dai 70 anni in su. Caratterizzata da un aumento eccessivo dei monociti, può essere curata – se possibile – attraverso cellule staminali. Debilitando il sistema immunitario, favorisce l’insorgere di altre complicazioni, come l’infezione polmonare che ha portato al lungo ricovero di Berlusconi. vedi anche Veronica Lario su Berlusconi: "Soffre, ma ce la mette tutta"