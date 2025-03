Mattarella in Giappone, focus su dazi e Trump. Il programma

Per ricordare la missione di un presidente della Repubblica in Giappone bisogna guardare al lontano settembre 2009, quando Giorgio Napolitano incontrò l'imperatore Akihito. Mattarella invece verrà ricevuto il 4 marzo dal figlio maggiore, l'imperatore Naruhito, succeduto al padre in quella che è la monarchia ereditaria più antica al mondo. Si "colma una lacuna", hanno spiegato dal Quirinale, dove si sottolineano i tanti rapporti governativi e l'accelerazione tra Roma e Tokyo negli ultimi due anni. Una crescita di rapporti politici che ha portato anche a un aumento delle relazioni commerciali tra due Paesi che hanno visioni molto simili su tutti i dossier internazionali. Visioni simili e - ora - anche preoccupazioni simili: l'incubo dei dazi americani dominerà infatti i colloqui politici con il premier Shigeru Ishiba. Spazio anche al tema della Difesa, per la collaborazione per la realizzazione di un Caccia di sesta generazione per il quale c'è già un progetto comune tra Gran Bretagna, Giappone e Italia. Infine, sarà di alto valore simbolico la tappa finale del presidente a Hiroshima dove incontrerà anche alcuni "hibakusha", cioè i sopravvissuti alla bomba nucleare americana del 1945.

Il programma della visita di Mattarella

Il programma della missione di Mattarella prevede per oggi, lunedì 3 marzo, un incontro in serata con la comunità italiana nella capitale giapponese. La giornata del 4 marzo sarà invece dominata da impegni istituzionali, con la visita al Palazzo imperiale e l’incontro con l’imperatore Naruhito e l’imperatrice Masako. Nel pomeriggio Mattarella visiterà il Palazzo della Dieta – il parlamento bicamerale giapponese – e incontrerà i presidenti della Camera dei rappresentati e della Camera dei consiglieri. Nel tardo pomeriggio, prevista una tappa alla sala concerti del Meiji Kinenkan, dove alla presenza di rappresentanti della Casa imperiale si terrà un concerto del tenore Vittorio Grigolo. Mercoledì 5 marzo Mattarella visiterà la sede della Keidanren, la Confindustria giapponese, per un incontro con importanti esponenti dell’economia e dell’imprenditoria dei due Paesi. Nel pomeriggio, dopo la visita al tempio buddhista Senso-ji, Mattarella incontrerà il primo ministro Shigeru Ishiba. Il 6 marzo il presidente della Repubblica partirà alla volta di Kyoto per due giorni scanditi da impegni culturali. Mattarella visiterà il al tempio e il giardino Nanzen-ji e incontrerà i connazionali. Il giorno successivo, il capo dello Stato visiterà il Padiglione d’oro Kinkaku-ji, il tempio buddhista Kyomizu-dera e il teatro di Kabuki Minami-za. L’8 marzo, dopo una tappa al tempio To-ji, Mattarella partirà per Hiroshima, dove visiterà il Memoriale e il Museo della pace. Il presidente della Repubblica si recherà in serata alla sede della Nihon Hidankyo, l’associazione dei sopravvissuti ai bombardamenti nucleari. Domenica 9 marzo, dopo una visita al santuario shintoista di Itsukushima, Mattarella lascerà il Giappone e farà tappa ad Astana, in Kazakhstan, prima di rientrare in Italia.