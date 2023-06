Maltempo, ancora temporali: disagi e allagamenti in diverse regioni

Diverse zone d’Italia continuano a fare i conti con forti piogge e, in alcuni casi, grandinate. Un intenso temporale ha creato apprensione a Forlì, in alcuni quartieri già martoriati dall’alluvione. Forti temporali anche su Bologna e provincia. Allagamenti ad Arezzo e Siena. Bombe d’acqua su Fabriano (Ancona) e nell'entroterra pesarese. Nubifragi nel Reggiano e sul Sannio. In alcuni tratti, problemi nella circolazione dei treni ascolta articolo Condividi

Il maltempo continua a flagellare diverse zone d’Italia, soprattutto al Nord e al Centro. Un forte temporale ha creato apprensione a Forlì, in alcuni quartieri già martoriati dall’alluvione. Forti temporali anche su Bologna e provincia. Allagamenti ad Arezzo e Siena. Bome d’acqua su Fabriano (Ancona) e nell'entroterra pesarese. Nubifragi nel Reggiano e sul Sannio. In alcuni tratti, problemi nella circolazione dei treni (LO SPECIALE SULL'ALLUVIONE IN EMILIA-ROMAGNA).

Forte temporale a Forlì, interventi anche nel Bolognese A Forlì, poco dopo le 18, su gran parte della città si è scaricata una intensa pioggia, fortunatamente di breve durata. Il forte temporale ha creato apprensione soprattutto in alcuni quartieri già martoriati dall'alluvione. Su diverse strade, ai Romiti e a San Benedetto in particolare, si sono formati in pochi minuti torrenti d'acqua. A provocarli la rete fognante di quelle zone, ancora intasata dal fango rappreso nei giorni scorsi e quindi non in grado di ricevere e scaricare la pioggia caduta. In altri casi, a provocare disagi è stato sempre lo strato di fango seccato presente sulle vie e nei cortili delle case, divenuto impermeabile: si sono così formati dei laghetti di un paio di decine di centimetri di profondità. I forti temporali hanno interessato diverse zone dell’Appennino, tra cui Bologna e provincia: il comando dei vigili del fuoco ha fatto sapere di aver portato a termine una ventina di interventi per i danni provocati dall'acqua e gli alberi pericolanti. Su tutta l’Emilia-Romagna allerta gialla per temporali fino a domenica sera. vedi anche Bonaccini: "Chiederemo al governo di rimborsare il 100% dei danni"

Allagamenti ad Arezzo Nel primo pomeriggio, un forte temporale si è abbattuto su Arezzo, provocando allagamenti in città con diverse chiamate ai vigili del fuoco. Il sottopasso di via Arno è stato chiuso temporaneamente, con il traffico che è rimasto a lungo rallentato a causa delle forti precipitazioni. Disagi anche nella Valle del Tevere, dove è stata la grandine a suscitare le maggiori preoccupazioni. Anche in questa parte della provincia si sono registrati allagamenti. Su tutta la Toscana è stato emanato un avviso meteo della protezione civile di codice giallo per temporali fino a domenica. vedi anche Maltempo, nubifragio a Matera: allagamenti e strade chiuse

Bomba d’acqua a Fabriano Una nuova bomba d’acqua, la seconda nel giro di dieci giorni, si è abbattuta su Fabriano (Ancona). Circolazione difficile, ferroviaria e stradale. Sono stati attivati anche degli autobus sostitutivi lungo la linea Ancona-Fabriano-Roma per una frana in Umbria, tra Terni e Giuncano. I treni regionali che collegano le tre regioni del centro Italia hanno effettuato percorso ridotto. "È caduta una quantità d'acqua impressionante in pochissimo tempo. Al momento, non ci sono sfollati e non risultano danni a persone, per fortuna. L'invito è alla massima prudenza, a non restare nei piani seminterrati, a non mettersi in viaggio se non strettamente necessario", è stato l'appello della sindaca Daniela Ghergo. A Fabriano si sono allagate alcune zone cittadine e frazioni, come Attiggio, Argignano e in località Case Tiberi, nei pressi della zona di Rocchetta Bassa. È stato necessario, sulla Strada provinciale 15, mettere il senso unico alternato con impianto semaforico. Moltissime le chiamate ai vigili del fuoco e a tutte le forze dell'ordine per segnalare allagamenti di garage e alberi e rami caduti in strada. Acqua mista a terra si è riversata lungo la strada in via Serraloggia e in via Fratelli Latini. Si monitorano i corsi d'acqua, ma al momento non sembrano esserci situazioni di particolare pericolo. La Protezione civile regionale ha diramato un'allerta gialla per temporali, in vigore fino alla serata di domenica. Solo dopo sarà possibile fare una conta dei danni. vedi anche Maltempo in Sardegna, il video con strade e case allagate a Carbonia

Nelle due foto in alto, i danni nel comune di Baiso, nel Reggiano. In quelle in basso, Fabriano (Ancona) - ©Ansa

Bomba d'acqua nel Pesarese Una bomba d'acqua è caduta nel pomeriggio anche nell'entroterra pesarese, in particolare a Cantiano (Pesaro Urbino), comune già pesantemente colpito dall'alluvione del 15 settembre 2022. Una nuova frana ha bloccato la nuova Flaminia SS3, che collega Cagli a Cantiano. Era già scesa il 15 settembre, bloccando la circolazione, e oggi, a causa del maltempo, la terra è di nuovo scivolata giù, bloccando la strada e isolando Cantiano. Anche la vecchia Flaminia è chiusa e per questo è stato necessario per Anas fare in fretta per rimuovere la terra con la speranza che il maltempo non continui. Nel frattempo, l'unico modo per raggiungere Cantiano è il Passo della Scheggia, dopo la chiusura per lavori da mesi del Passo della Contessa. vedi anche Maltempo, grandinata e bomba d'acqua a Torbole in Trentino

Temporali nel Reggiano e Sannio Un temporale di particolare intensità, intorno alle 15, si è abbattuto anche sul comune di Baiso, nel Reggiano: la forte pioggia ha causato il crollo di un albero su alcune macchine parcheggiate in località Roteglia - nessuna persona è rimasta ferita - e seri disagi alla circolazione sulla Strada Regionale 486 e sulla Strada Provinciale 19. Tra le località maggiormente toccate dalle precipitazioni Ponte Secchia. L'intensità delle piogge cadute su alcuni campi seminati a monte della Strada Provinciale 19 ha fatto sì che il fosso che costeggia la carraia che divide due poderi si ostruisse di terra, trasformando la carraia stessa in una sorta di letto di un torrentello di acqua e fango che ha finito per invadere a valle la strada provinciale, intasando inevitabilmente le griglie. Intanto, anche oggi il Sannio è stato interessato da un violento nubifragio e, in alcune aree come la Valle Telesina, da una grandinata copiosa. Ed è proprio quest'ultima a destare maggiore preoccupazione nel mondo agricolo locale, caratterizzato dalla massiccia presenza di vigneti. vedi anche Pnrr, 6 miliardi Ue sul dissesto: come potrebbe usarli l’Italia

Sospesa la circolazione dei treni sulla linea ferroviaria Siena-Empoli Oltre che tra Terni e Giuncano, la circolazione dei treni è sospesa sulla linea ferroviaria Siena-Empoli, nel tratto fra Siena e Castellina in Chianti, per i danni causati nel pomeriggio dal maltempo. Una forte perturbazione si è abbattuta nel Senese, proveniente dall'area di Arezzo. Il maltempo ha causato un violento temporale a Siena, dove in città ci sono state strade allagate e notevoli disagi alla circolazione. Nelle periferie si sono verificati allagamenti di alcuni capannoni industriali. Inoltre, sull'Autopalio, lo svincolo di Badesse lungo la Siena-Firenze è stato chiuso per l'allagamento del sottopasso. Problemi anche lungo la Siena-Grosseto con forti rallentamenti alla circolazione nei pressi dello svincolo per Rosia sempre a causa di allagamenti. vedi anche Alluvione Emilia-Romagna, le foto prima e dopo le inondazioni