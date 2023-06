Meteo, weekend del 3 e 4 giugno all'insegna dell'instabilità

2/11 Ilmeteo.it

LE PREVISIONI PER SABATO 3 GIUGNO – Pressione ancora bassa e giornata da subito instabile al Nord Italia. Nel pomeriggio sono attesi temporali via via più diffusi anche sulle zone degli Appennini. Su alcuni territori di 12 Regioni è stata proclamata allerta gialla per rischio temporali: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia-Romagna, Lazio, Lombardia, Molise, Piemonte, Sardegna, Sicilia, Toscana e Umbria. In foto, la cartina delle precipitazioni de iLMeteo.it

Nubifragio a Rieti, strade allagate per la forte pioggia