Maltempo, donna colpita da un fulmine nel Bresciano: è grave

Versa in condizioni gravissime una cinquantenne colpita da un fulmine. La donna faceva escursionismo in montagna a 1800 metri di quota

Viva, ma in prognosi riservata. Questa la situazione di una donna poco più che cinquantenne colpita da un fulmine mentre si trovava sul versante del monte Guglielmo tra Pisogne e le zone in provincia di Brescia a quota 1800 metri. La donna è stata soccorsa, intubata e trasferita in volo all'ospedale Papa Giovanni di Bergamo