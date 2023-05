Nubifragio a Rieti, strade e negozi allagati per la forte pioggia

Numerosi allagamenti sono stati segnalati ai Vigili del fuoco e alle forze dell'ordine in seguito a un violento acquazzone che ha interessato il capoluogo sabino intorno alle 15 di oggi. Sono in corso diversi interventi di soccorso, soprattutto per incidenti stradali, automobilisti in panne ma anche allagamenti

Dopo le alluvioni che hanno colpito l'Emilia-Romagna, anche nel Lazio il maltempo sta provocando danni e disagi. Un autentico nubifragio è abbattuto intorno alle 15 sulla città di Rieti. La pioggia è caduta con un'intensità violentissima e ha mandato in tilt la viabilitò in molte zone della cittadina, con allagamenti arrivati fino ad alcuni tratti della statale Salaria per l'Aquila. Sono in corso diversi interventi di soccorso da parte dei Vigili del fuoco e delle forze dell'ordine, soprattutto per incidenti stradali e automobilisti in panne.