12/14

Domani: apertura con titolo "Meloni si è accorta dell'alluvione e torna finalmente in Italia". La Premier lascia il G7 di Hiroshima e oggi sarà in Emilia-Romagna: "Non riesco più a stare lontana". In realtà ha anticipato il rientro di poche ore. Il Consiglio dei ministri si terrà non prima di martedì