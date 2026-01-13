Catania, bimbo picchiato con cucchiaio: divieto avvicinamento genitori

Le indagini erano partite lo scorso 3 gennaio dopo il video, diventato virale su TikTok, in cui si vedeva l'uomo picchiare il bambino di 11 anni, colpendolo più volte e con particolare foga con il mestolo di legno. L'ipotesi di reato a carico dei genitori è di maltrattamenti aggravati in concorso

Gli agenti della Squadra mobile di Catania hanno eseguito il divieto di avvicinamento, disposto dal gip, a carico della coppia di genitori del bimbo di 11 anni, picchiato con un cucchiaio di legno dal patrigno. L'ipotesi di reato a loro carico è di maltrattamenti aggravati in concorso. La Procura, che aveva chiesto per entrambi la custodia cautelare in carcere, nelle prossime ore valuterà l'impugnazione del provvedimento del gip.

Le indagini

Le indagini sono scattate, lo scorso 3 gennaio, dopo il video, diventato rapidamente virale su TikTok e corredato da audio, in cui si vedeva l'uomo picchiare il piccolo, colpendolo più volte e con particolare foga con il mestolo di legno. Una violenza fisica a cui si erano accompagnate umiliazioni verbali, con il piccolo costretto a rispondere 'Sei il mio padrone" alla domanda 'Chi sono io?' urlata dall'uomo alla presenza delle altre due figlie minori.

Dopo le prime indagini la Procura di Catania aveva emesso un provvedimento di fermo a carico del padre, indicato dalla piccola vittima quale unico autore dei maltrattamenti. A seguito della scarcerazione dell'uomo - non essendo stata riconosciuta dal gip la gravità indiziaria per il delitto di maltrattamenti - sono proseguite le attività investigative. "Dalle testimonianze dei prossimi congiunti - spiega il procuratore di Catania, Francesco Curcio - è emerso un quadro indiziario di sistematica sottoposizione del minore a maltrattamenti da parte di entrambi i genitori".