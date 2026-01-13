Le prime pagine dei quotidiani di oggi 13 gennaio: la rassegna stampa

Il rientro in Italia, dal Venezuela, del cooperante Trentini e dell'imprenditore Burlò e poi la situazione in Iran, l'inchiesta di Trump su Powell e la Fed e gli ultimi sviluppi legati alla strage di Crans-Montana. Mentre, per lo sport, i risultati dell'ultima di campionato ed il calciomercato. Questi i principali temi presenti sulle prime pagine dei quotidiani, in edicola oggi
- La liberazione dei due italiani da parte del Venezuela in apertura. Trentini libero: "Grazie Italia". Il ritorno a casa del cooperante veneziano "dopo 423 giorni di prigionia". Rilasciato anche l'imprenditore Burlò. Iran: "Ancora sangue, sì al negoziato o alla guerra". Il caso: "Usa, indagine choc su Powell". Giustizia: "Referendum, c'è la data: si vota il 22 e 23 marzo". Crans-Montana: "La frase di Jessica alla cameriera, fai entrare più gente".
- Gli aggiornamenti dal Venezuela in apertura: "Trentini ritorna a casa". Dopo 423 giorni di detenzione a Caracas "l'attivista veneziano è stato liberato con il piemontese Burlò". Mattarella "chiama la madre" e Meloni "ringrazia Rodriguez". Intanto l'Iran "prepara la guerra" ma si dice "pronto al dialogo". Usa, Fed: "Powell indagato. E' rivolta contro Trump". Crans-Montana: "Ragazzi calpestati, un film dell'orrore nelle carte".
- "Era peggio di Alcatraz, inferno Trentini e Burlò", titola il quotidiano piemontese in apertura. Spazio anche a "Usa: Trump terremota la Fed". Indagato Powell: "Intimidazione della Casa Bianca". E sul Medio Oriente: "L'Iran convoca gli ambasciatori Ue ma tratta in segreto con gli Stati Uniti". Trai i temi interni la scuola: "Il governo commissaria quattro Regioni di centrosinistra".
- "Trentini e Burlò, incubo finito". Scarcerati dalle autorità di Caracas, i due italiani saranno oggi in Italia. Tajani: "Il segreto è la discrezione, in Venezuela nuovi scenari". Iran: "Sale il numero dei morti e il regime tratta con Trump". Usa, terremoto Fed: "Inchiesta su Powell, Wall Street tiene". Anguillara: "Il mistero di Federica, sparita da 4 giorni. Si indaga per omicidio". Crans-Montana: "Il titolare del bar potrà uscire su cauzione. La rabbia dei parenti".
- "Ballo Juve". In campionato i bianconeri segnano cinque reti alla Cremonese e agguantano il terzo posto, con la vetta a -4. Yildiz "accende ancora la squdra" e David segna: "Ora c'è fiducia". Inter: "Chivu prova la fuga". "Napoli: "Conte crede nel bis". Milan: "Leao a rischio ma vuole esserci". Coppa Italia: "C'è Roma-Torino. Per Gasp ecco Vaz e Malen". Arbitri: "L'espulsione di Zappi".
- "Tanta Juve". David, Yildiz e McKennie: "vista scudetto". I bianconeri, in campionato, travolgono la Cremonese (5-0), Spalletti "aggancia Conte e Gasperini". Napoli: "E' FiabeScott". Inter: "Sindrome da big match". Roma: "Preso Vaz, ora Malen". Intanto la Lazio "lotta per Toth". Arbitri: "Stangata a Zappi, 13 mesi!". Real Madrid: "Via Xabi Alonso, arriva Arbeloa".
- "Juve, come fai a non crederci?". Nell'ultima di campionato i bianconeri superano 5-0 la Cremonese: "non succedeva da dieci anni". Ora è terzo posto "con Roma e Napoli, a -4 dalla vetta". Vince anche il Genoa che supera il Cagliari. Roma-Torino, Coppa Italia: "Notte da CholiToro". Real Madrid choc: "Via Xabi!". Bufera sugli arbitri: "13 mesi di squalifica al presidente Zappi".