Funerali Jessica Malaj, ultimo saluto alla ragazza uccisa dal padre

I funerali

Oltre a familiari, amici e compagni di classe, è attesa tutta la cittadinanza di Torremaggiore per l'ultimo saluto a Jessica, uccisa con sei coltellate dal padre, mentre cercava di salvare la vita alla madre Tefta. I funerali si terranno nella stessa chiesa dove sabato 13 maggio si sono svolte le esequie di Massimo De Santis, l'altra vittima della furia omcida di Taulant Malaj, ritenuto dall'assassino l'amante della moglie. Un'ipotesi smentita dalla stessa Tefta, unica sopravvissuta, che dall'ospedale ha negato ogni coinvolgimento sentimentale con De Santis, affermando invece che il marito in passato avesse abusato di Jessica. Il corpo della 16enne sarà tumulato temporaneamente nel cimitero di Torremaggiore, successivamente verrà poi trasferito in Albania.