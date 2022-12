8/10 ©Ansa

LA STRAGE DI SECONDIGLIANO – Nel maggio 2015, a Napoli, in zona Secondigliano, due fratelli litigano per il bucato steso in cortile. Uno dei due, Giulio Murolo (in foto), fucile da caccia in mano, uccide quattro persone, tra cui la cognata, lo stesso fratello e un passante