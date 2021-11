Estrae pistola dopo lite per parcheggio, denunciato a Cuorgnè

A Cuorgnè, nel Torinese, un uomo di 60 anni è stato denunciato per minaccia aggravata dai carabinieri. Ieri mattina, in piazza Boetto, nel pieno centro della cittadina, nel corso di una lite per un parcheggio, l'uomo ha estratto una pistola per minacciarne un altro.

La vicenda

Ne è nato un fuggi fuggi generale tra i passanti che hanno assistito alla scena. Poco dopo sono arrivati i carabinieri che hanno bloccato l'uomo. Controllato vicino a casa, è stato trovato in possesso della pistola che è risultata essere un'arma giocattolo fedele riproduzione di una pistola vera