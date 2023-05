Inchiesta Covid, Conte e Speranza interrogati oggi a Brescia

Va avanti l’inchiesta che vede indagati per epidemia colposa e omicidio colposo plurimo, tra gli altri, l’ex premier Giuseppe Conte e l’ex ministro della Salute Roberto Speranza, nell’ambito della gestione del Covid-19 nella Bergamasca. Sono 19 in tutto i nomi nel fascicolo in mano al Tribunale dei Ministri, riunito al palazzo di Giustizia di Brescia. Tocca proprio al leader Cinque Stelle e a Speranza difendersi oggi davanti al Tribunale, presieduto dalla giudice civile Mariarosa Pipponzi. Conte risponde in particolare per la mancata istituzione di una zona rossa a Nembro e ad Alzano Lombardo. Speranza per la mancata applicazione del piano pandemico, che - pur essendo datato 2006 - se fosse stato attivato, ha ipotizzato la Procura di Bergamo prima di trasferire il fascicolo a Brescia, avrebbe potuto limitare i danni (e le morti). Il Tribunale dei ministri, dopo aver sentito gli indagati, potrà decidere se archiviare il caso oppure chiedere l'autorizzazione a procedere alle Camere e andare così a processo. Sotto inchiesta anche il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità Silvio Brusaferro, l'allora capo della Protezione Civile Angelo Borrelli e il presidente del Consiglio Superiore di Sanità Franco Locatelli, il governatore della Lombardia Attilio Fontana e l'ex assessore regionale al Welfare Giulio Gallera.