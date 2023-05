Torremaggiore, il video dell'assassino: "Guardate, li ho ammazzati"

Nella notte tra il 6 e il 7 maggio Taulant Malaj ha ucciso, in provincia di Foggia, la figlia di 16 anni e un commerciante italiano di 51 anni ferendo la moglie di 39 anni. Poi ha girato un filmato, inviato ad un connazionale che risiede in una regione del nord Italia e che ha chiamato i carabinieri. Il video ha iniziato a circolare in rete arrivando ad altre persone che ora sono in fase di identificazione perché a loro volta hanno contribuito alla sua diffusione