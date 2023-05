Palermo, accoltella il figlio: arrestata per tentato omicidio

L'accoltellamento

Poco dopo le 8 di stamattina alla Sala operativa della questura è arrivata la segnalazione da parte di una donna che ha riferito dell'accoltellamento avvenuto in un appartamento del condominio in cui abita nel rione Cep. È poi subentrata un'altra donna che ha detto di essere stata lei ad accoltellare il figlio. Gli agenti giunti sul posto hanno trovato sul pianerottolo la donna in evidente stato di agitazione. In casa hanno poi visto la vittima con una ferita all'addome. I poliziotti hanno anche trovato e sequestrato un coltello, ritenuto l'arma usata dalla madre per colpire il figlio. Sono in corso ulteriori indagini per chiarire la dinamica dell'accaduto.