Treviso, marito e moglie uccisi: fermato il fratello di lui

Duplice omicidio a Paese, in provincia di Treviso. Marito e moglie, Lino Pestrin di 63 anni e Rosanna Trento di 58, sono stati trovati senza vita all'interno della loro abitazione. Il presunto omicida è stato individuato in Massimo Pestrin, 51 anni, di professione guardia giurata, fratello di Lino. L'uomo è stato portato nella caserma dei Carabinieri di Treviso. Secondo quanto emerso da fonti investigative, avrebbe ucciso i coniugi a colpi di pistola. I due fratelli vivevano in abitazioni vicine, nella stessa proprietà agricola della località trevigiana in cui si è consumata la tragedia. Il delitto, secondo le prime informazioni, sarebbe maturato per dissidi familiari.