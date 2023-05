Scudetto Napoli, una barca di tifosi gira per le strade. VIDEO

Una barca carica di tifosi si aggirava nella serata di ieri per le vie del capoluogo campano, durante i festeggiamenti per la vittoria del terzo Scudetto del Napoli. Forse un pullman trasformato per l'occasione in una specie di imbarcazione su ruote, certo è che la fantasia dei tifosi partenopei per celebrare la squadra di Spalletti ha superato ogni immaginazione. I festeggiamenti a Napoli sono proseguiti per tutta la notte coinvolgendo l'intera città e non solo. (LA DIRETTA - LA FESTA - LE REAZIONI SOCIAL)