1/10 ©Ansa

Un vortice in azione sull’Italia potrebbe portare gli italiani a rivedere i propri programmi per il 1° maggio, quando molti saranno fuori dall’ufficio e in giro per il Paese in occasione della Festa del Lavoro. Si attende un esteso peggioramento del tempo su tutti i territori dove la pioggia farà da protagonista, con possibili nubifragi su Lazio, sui rilievi e sulla Romagna. Alle precipitazioni si accompagnerà anche un calo termico

Primo Maggio, traffico da bollino rosso