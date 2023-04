I giornali di oggi riprendono la bagarre interna al centrodestra per l'approvazione del Def e ricordano la prossima sfida che attende il governo Meloni con la ratifica del Mes. Tra le notizie dall'estero, la strage di civili in Ucraina a seguito di un raid aereo russo. Tra le notizie più riprese anche il viaggio di Papa Francesco in Ungheria