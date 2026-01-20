Crans-Montana, esito autopsia Emanuele Galeppini: è morto per asfissia

Il giovane non è deceduto per schiacciamento, né per le ustioni. Questo è il primo quadro che emerge dopo le analisi effettuate oggi dai periti romani Sabina Strano Rossi, Fabio di Giorgio e Antonio Oliva, a cui ha assistito, per la famiglia la consulente di parte sarà la dottoressa Francesca Fossati

Emanuele Galeppini, il sedicenne campione di golf genovese coinvolto nella strage di Crans-Montana, è morto per asfissia e non per schiacciamento e nemmeno per le ustioni. E' quanto emerge dall'autopsia e dalla Tac eseguite tra ieri e oggi periti romani Sabina Strano Rossi, Fabio di Giorgio e Antonio Oliva. I tre esperti sono stati nominati dalla Procura di Roma che ha aperto una inchiesta per omicidio colposo, lesioni gravi e incendio colposo. Erano stati i pm capitolini a disporre l'autopsia sui corpi di tutti i ragazzi italiani, morti la notte di Capodanno, dopo che i colleghi svizzeri non avevano ritenuto necessaria l'autopsia.