Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Maltempo, il ciclone Harry si abbatte su Sicilia, Sardegna e Calabria. TUTTI I VIDEO

Cronaca
©Ansa

Le immagini diffuse in queste ore mostrano gli ingenti danni causati dal ciclone. I danni maggiori sulle due isole, con tempeste di neve sull'Etna - una famiglia con un bambino è stata salvata - venti oltre i 100 km/h e una pioggia battente che, in Sardegna, ha raggiunto in alcuni punti i 200 mm. Nella parte ionica della Calabria le raffiche hanno raggiunto i 122 km/h, accompagnate da violente onde

ascolta articolo

Crolli stradali, alberi caduti, linee elettriche divelte, frane, torrenti in piena. I danni causati dal ciclone Harry - che si sta abbattendo su Sicilia, Calabria e Sardegna - danno l'idea della forza del vento e delle mareggiate delle ultime ore. La perturbazione sta raggiungendo il suo picco. I danni maggiori sulle due isole, con venti oltre i 100 km/h e una pioggia battente che, in Sardegna, ha raggiunto in alcuni punti i 200 mm. Nella parte ionica della Calabria le raffiche hanno raggiunto i 122 km/h, accompagnate da violente onde. Di seguito alcuni video che testimoniano la forza del ciclone Harry che si è abbattuto sull'Italia.

FOTOGALLERY

©Getty

1/14
Cronaca

Roma, le nevicate storiche che hanno imbiancato la Capitale. FOTO

I fiocchi bianchi nella Città eterna sono un evento non comune e molto suggestivo. Alcuni fenomeni meteo del Novecento sono rimasti nella memoria collettiva, come quelli del 1956 e del 1985. Mentre più di recente si ricorda quanto accaduto nel 2012 e nel 2018

Vai alla Fotogallery

Cronaca: Ultime notizie

Anguillara, autopsia su Federica Torzullo: "23 colpi su corpo vittima"

Cronaca

Emergono nuovi dettagli sull'omicidio di Federica Torzullo, definito dagli inquirenti di...

Dona 2 organi a figlia, primo trapianto combinato da vivente in Italia

Cronaca

La piccola resterà a Bergamo per i controlli per i prossimi mesi, ma potrà condurre una vita...

Frosinone, un operaio precipita dal tetto di un capannone e muore

Cronaca

L'uomo di 48 anni è morto dopo essere precipitato dal tetto di un capannone nell'area...

Maltempo, allerta rossa in Calabria, Sardegna e Sicilia

Cronaca

Le raffiche di vento sono superiori ai 110-120/km all'ora. Attesi accumuli oltre i 300 millimetri...

Addio a Valentino, le reazioni alla scomparsa del leggendario stilista

Cronaca

Valentino Garavani, leggendario stilista e gigante del mondo della moda, è morto il 19 gennaio...

Cronaca: i più letti