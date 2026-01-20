Le immagini diffuse in queste ore mostrano gli ingenti danni causati dal ciclone. I danni maggiori sulle due isole, con tempeste di neve sull'Etna - una famiglia con un bambino è stata salvata - venti oltre i 100 km/h e una pioggia battente che, in Sardegna, ha raggiunto in alcuni punti i 200 mm. Nella parte ionica della Calabria le raffiche hanno raggiunto i 122 km/h, accompagnate da violente onde

