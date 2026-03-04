L'evento gratuito si terrà nel centro storico della città dal 20 al 22 marzo. Tra gli ospiti: David Quammen, Nathalie Tocci, Tahar Ben Jelloun, Anna Zafesova, Pegah Moshir e Lucio Caracciolo ascolta articolo

Dove ci porteranno gli odierni scenari di guerra globale? Come gestire l’intelligenza artificiale? Quali gli esiti della crisi che ha allontanato Washington dall’Europa? Cosa sta succedendo in Asia, America e Ucraina? Esistono soluzioni per una pace duratura? Queste sono alcune delle domande a cui s’impegna a rispondere Demarcazioni, il primo Festival in Italia dedicato alla Geopolitica, che si terrà ad Ascoli Piceno (Regione Marche) dal 20 al 22 marzo. Tre giorni, oltre 100 relatori, 40 incontri per oltre 45 ore di dibattiti e approfondimenti culturali: per comprendere il presente, raccontare i grandi cambiamenti del mondo contemporaneo ed esaminare gli scenari globali che impattano sempre più sulla nostra quotidianità.

Gli organizzatori del Festival Il Festival è un progetto dell’Associazione Culturale “Demarcazioni” e della Casa Editrice romana Paesi Edizioni, organizzato insieme al Comune di Ascoli Piceno, per una tre giorni di appuntamenti culturali, gratuiti e aperti al pubblico italiano e internazionale, tra presentazioni di libri, talk, mostre, documentari e degustazioni, alla presenza di scrittori, giornalisti ed esperti di relazioni internazionali, che dialogheranno davanti a studenti, curiosi e appassionati di geopolitica, per un Festival ideato e realizzato a scopo divulgativo per raggiungere ogni tipo di pubblico. A condurre i lavori, alcuni tra i più importanti giornalisti italiani: Eva Giovannini e Veronica Fernandes (Rainews24), Paola Ferazzoli (inviata Rai di Porta a Porta), Liliana Faccioli Pintozzi (caporedattore esteri Skytg24) e Frediano Finucci (capo esteri ed economia TGLa7). Potrebbe interessarti Il baricentro degli equilibri geopolitici si sposta verso la Cina?

Gli esperti che parteciperanno al festival Le location del Festival, nel pieno centro storico di Ascoli Piceno, saranno diffuse tra palazzi storici, teatri e librerie, in cui i partecipanti potranno imbattersi in David Quammen, saggista statunitense, divulgatore scientifico e autore di numerosi best seller, come Spillover; Tahar Ben Jelloun, scrittore e poeta marocchino; Lucio Caracciolo e Laura Canali di Limes; la direttrice dell’Istituto Affari Internazionali Nathalie Tocci e il direttore del Cesi, Marco Di Liddo. Ci saranno anche i direttori dei principali quotidiani nazionali ed esperti di esteri e geopolitica come Anna Zafesova, Marta Ottaviani, Lorenzo Trombetta, Alberto Negri, Germano Dottori, Lucia Goracci, Luca Steinmann e l’ambasciatore Pietro Benassi. Si parlerà d’intelligence con il generale Mario Mori, di filosofi e tiranni con Giorgio Arfaras e Gianfranco Pasquino e di cultura con Simonetta Sciandivasci e Alessandro Trocino (grazie a un libro-ricordo di Oriana Fallaci). Potrebbe interessarti Iran, missile balistico abbattuto da difesa Nato sulla Turchia. LIVE

Gli argomenti che saranno trattati Ci saranno, in primo piano, oltre alle mappe cartografiche di Limes illustrate da Laura Canali, tra i temi dibattuti: il Piano Mattei, la Geopolitica dello Spazio, il ruolo degli Stati Uniti di Donald Trump, il futuro della NATO, il capitalismo di guerra e le conseguenze economiche delle crisi internazionali, le rotte energetiche del domani e i corridoi del potere, il tecnocapitalismo, l’intelligenza artificiale, il soft power e la diplomazia. Inoltre, sarà presentato in anteprima nazionale dopo 80 anni di attesa l’inedito libro-confessione di Margherita Sarfatti, la storica amante e suggeritrice di Benito Mussolini, con Giordano Bruno Guerri e Pierfrancesco De Robertis. Infine, in omaggio a Giulio Regeni sarà proiettato il documentario-rivelazione “Giulio Regeni - Tutto il Male del Mondo”, già presentato a Roma dalla famiglia dello studente ucciso in Egitto. Potrebbe interessarti Generazione Europa, la nuova guerra in Medioriente e la divisione dell'Ue