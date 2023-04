1/9 ©Ansa

Dopo qualche giorno di bel tempo successivo al 25 aprile, in Italia il meteo si manterrà buono per qualche giorno, almeno fino al prossimo weekend. Rimane ancora incerta la previsione per il Primo Maggio anche se diversi modelli indicano già ora giornate caraterizzate da instabilità con probabili rovesci e temporali su gran parte della penisola





Clima, allarme dell'Onu: "Temperature ben oltre la media"