Ucciso da orso, circa cento esemplari in Trentino

Tra alcuni giorni dovrebbe arrivare l'esito dell'esame del Dna dell'orso che mercoledì scorso ha aggredito e ucciso Andrea Papi mentre stava praticando running nei boschi di Caldes in Val di Sole. Il numero degli orsi bruni presenti in Trentino sono tra 100 e 110 e circa l'85% è schedato. Un numero esatto non c'è ancora anche perché dipenderà molto dalla nuove cucciolate. L'ultimo rapporto annuale “Grandi carnivori” è riferito al 2021 quello riferito allo scorso anno, è atteso nelle prossime settimane. Dopo la morte del 26enne, il governatore trentino Maurizio Fugatti, a differenza dei suoi predecessori, ha annunciato un giro di vite sulla problematica dell'orso. Infatti, attraverso una serie di ordinanze farà catturare e poi abbattere gli orsi. Per il momento si partirà con quattro esemplari 'problematici'. Tra questi c'è anche quello che ha ferito a morte Papi. Fugatti, però, punta a qualcosa di radicale: dimezzare la presenza degli orsi e quindi toglierne dal territorio almeno una quarantina. Secondo la mappa delle segnalazioni, gli orsi del Trentino si trovano nella parte occidentale della provincia.

Le zone monitorate

Gli orsi si trovano in particolare in Val di Sole sulla destra orografica del fiume Noce tra Dimaro e Mostizzolo con concentrazione molto elevata sulle pendici del monte Peller. La zona dove e' stato aggredito Andrea Papi è considerata ad alta presenza di orse con cuccioli. Altre zone dove sono presenti gli orsi sono Spormaggiore e Andalo, in Val di Non, Val Rendena, Storo e l'Alto Garda. Il monitoraggio dell'orso in Trentino viene eseguito dalla Provincia Autonoma in maniera continuativa dagli anni '70 quando la presenza dell'orso era ancora consistente. A metà degli anni '90 il numero di esemplari era calato a tre orsi maschi in etàavanzata. Di qui il via al progetto di ripopolazione denominato 'Life Ursus'. Dal 2002 il monitoraggio, oltre al videocontrollo automatico viene fatto anche a livello genetico con la raccolta di campioni organici, peli, escrementi, urina, saliva e tessuti.