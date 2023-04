Runner ucciso da orso, firmata ordinanza per abbattimento dell'animale

Il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, ha firmato l'ordinanza urgente per abbattere l'orso che mercoledì scorso ha aggredito e ucciso, tra i boschi di Caldes in Val di Sole, il runner Andrea Papi, 26 anni.

Il contenuto dell’ordinanza

L'ordinanza firmata da Fugatti ordina al Corpo forestale trentino, "tenuto conto della situazione di gravissimo pericolo per l’incolumità e la sicurezza pubblica, riguardante potenzialmente più comuni, di proseguire il monitoraggio intensivo dell'area ove si è verificata la tragedia, al fine di assicurare la massima tutela dell’incolumità e della sicurezza pubblica”. E, inoltre, “di procedere, nel più breve tempo possibile, all'identificazione genetica dell'esemplare che si è reso protagonista dell'aggressione e di procedere all'abbattimento".

Forestali: "Tempo cattura non quantificabile"

"Non abbiamo ancora un' identificazione precisa dell'orso aggressore, ma tramite tamponi molecolari arriveremo all'analisi del Dna. Quando si verificano aggressioni importanti vengono prelevati campioni di pelo e escrementi per l'analisi genetica. Tempo per la cattura? Non è quantificabile, potrebbero bastare pochi giorni come diverse settimane". Lo ha detto, intervistato dall'Agi, il dirigente dei Servizi foreste e faune della Provincia Autonoma di Trento, Giovanni Giovannini, parlando della cattura dell'orso. Poi, a proposito dell'ordinanza di abbattimento nei confronti dell'orso che ha ucciso Papi: "E' una risposta emergenziale, lo stiamo cercando, quella è una zona molto abitata dagli orsi, il lavoro non è facile ma verrà abbattuto", ha confermato.