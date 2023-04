Runner morto in Trentino, la famiglia denuncerà Provincia e Stato

L'intenzione è contestare le modalità con cui è stato messo in campo il progetto Life Ursus, senza un referendum consultivo tra la popolazione della zona ascolta articolo Condividi

La famiglia di Andrea Papi, il ragazzo di 26 anni morto a causa dell'aggressione da parte di un orso nei boschi sopra Caldes, ha annunciato l'intenzione di denunciare la Provincia autonoma di Trento e lo Stato per aver reintrodotto gli orsi in Trentino. Lo riporta il T quotidiano, citando la madre del giovane. La famiglia, informa il giornale, si è già affidata a dei legali. L'intenzione è contestare le modalità con cui è stato messo in campo il progetto Life Ursus, senza un referendum consultivo tra la popolazione della zona.

"Progetto Life Ursus sfuggito di mano" "Il progetto Life Ursus è sfuggito di mano e gli esemplari sono troppo concentrati sul nostro territorio. L'ordinanza di abbattimento dell'orso e l'annuncio di ridimensionamento del progetto annunciato dal presidente della Provincia corrisponde a quanto chiesto dai 13 sindaci della valle". Lo ha detto, in conferenza stampa, il presidente della Comunità della valle di Sole, Lorenzo Cicolini. "Abbiamo deciso che il giorno del funerale di Andrea Papi sarà un giorno di lutto per l'intera Comunità di valle", ha concluso. Il presidente della Provincia di Trento, Maurizio Fugatti, ha infatti firmato un'ordinanza contingibile e urgente per l'abbattimento dell'esemplare responsabile dell'aggressione, e ha annunciato che chiederà a Ispra di procedere alla soppressione di tre orsi ritenuti problematici (Mj5, Jj4 e M62). La prossima settimana, inoltre, incontrerà il ministro dell'ambiente per chiedere un cambiamento del modello di gestione dei grandi carnivori in Trentino.