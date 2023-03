Attualmente l'uomo si trova in ospedale per accertamenti

Questa mattina un escursionista, mentre stava passeggiando in un sentiero con il suo cane in Val di Sole in Trentino, è stato aggredito da un orso. L'uomo stava camminando quando l'animale gli si è parato davanti e l'ha aggredito, al momento l'escursionista si trova ricoverato in ospedale. La Provincia Autonoma di Trento ha fatto sapere che riferirà a breve ulteriori notizie.