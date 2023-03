Gianni Minà, aperta la camera ardente in Campidoglio. FOTO

6/8 ©LaPresse

''Un giornalista e autore televisivo straordinario, autore di pagine memorabili, una personalità riconosciuta in tutto il mondo. Penso uno dei più grandi giornalisti che l'Italia abbia avuto e che abbia saputo interpretare la sua posizione In modo vigoroso e impegnato'', ha sottolineato Gualtieri, in apertura della camera ardente

La prima intervista a Cassius Clay: video