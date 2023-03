Addio a Gianni Minà, la prima intervista a Cassius Clay. VIDEO

Il giornalista, scomparso all'età di 84 anni, raccontava così il suo primo incontro con il grande pugile in "Federico Buffa racconta Muhammad Alì" su Sky Sport

In "Federico Buffa racconta Muhammad Alì", Gianni Minà ha raccontato il suo primo incontro con Cassius Clay. "Arriva questo ragazzo, saluta e cominciamo con le domande, le sue risposte erano scocciate, annoiate. Finisce tutto e io credo di avere avuto la faccia triste, lui se ne accorse e me lo fece notare. Io ammisi che l'intervista non era stata brillante e lui mi disse che credeva fossi uno di quei giornalisti europei che pensava di fare la lezione ai neri, poi però mi disse che aveva capito che ero una buona persona. Mi diede una pacca sulla spalla e mi disse che la prossima volta sarebbe andata sicuramente meglio", spiegava il grande giornalista scomparso oggi.