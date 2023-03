Gallipoli, la processione parte ma dimentica il santo in chiesa

“Scherza con i fanti, ma lascia stare i Santi”… e così, sabato scorso, a Gallipoli nel centro storico è partita la tradizionale processione per San Giuseppe con tanto di parroco, pie donne e confratelli, ma senza il festeggiato. Il fatto, per certi versi esilarante, non è sfuggito ai più, e qualcuno, come spesso accade, è stato anche pronto a filmare la piccola gaffe, mentre il video come si può immaginare, ha fatto il giro del web. Non fosse altro perché di gustoso vi potevano ammirare le facce meravigliate dei fedeli che vedevano procedere confratelli e sacerdoti ma del santo e della statua nessuna traccia GUARDA IL VIDEO DI REPUBBLICA .

Lo stupore dei fedeli

“E San Giuseppe ?”- ha gridato qualcuno - “naaa sa l’ane riscurdatu” (se lo sono dimenticato). San Giuseppe infatti era rimasto nella chiesetta. In realtà la statua del santo era rimasta in sacrestia per un problema dei portatori che avevano ritardato nel mettersi d’accordo su come gestire la pesante statua. "In merito alle notizie che in queste ultime ore stanno facendo il giro delle diverse piattaforme, creando scalpore e disagio, soprattutto tra i fedeli - hanno chiarito con una nota il priore e i confratelli - teniamo a comunicare che il Santo non è stato scordato in Chiesa anche perché non si sarebbe potuta svolgere la processione senza la Statua. Purtroppo un video stoppato prima dell’uscita del Santo ha fatto pensare che fosse stato dimenticato,ma questo non sarebbe mai potuto succedere. La processione si è svolta solennemente girando le diverse strade della città di Gallipoli, il Santo è stato accompagnato da una numerosa folla di fedeli".