Esplosione falò di San Giuseppe a Taranto, indagati padre e figlio

Incendio devasta salumificio nel veronese, uomo si getta da finestra

Il Comune di Negrar di Valpolicella, a titolo precauzionale, 'non conoscendo la composizione della nube', ha diramato un messaggio via social con cui si invita la cittadinanza 'a non esporsi in luoghi aperti e tenere gli infissi chiusi entro il raggio di un chilometro dallo stabilimento Coati sito nella zona industriale di Arbizzano'

Un vasto incendio sta interessando un'azienda alimentare, il Salumificio Coati, ad Arbizzano, nel territorio del comune di Negrar di Valpolicella, alle porte di Verona. L'alta colonna di fumo che sale dal rogo è visibile da chilometri di distanza

Secondo quanto si è appreso, le fiamme sono divampate in un nuovo capannone dell'azienda. Sul posto sono presenti in forze i Vigili del fuoco, mentre alcuni stabili nelle vicinanze sono stati evacuati per precauzione