Perugia, maxi-sequestro di 16 kg di cocaina: un arresto

Il blitz ed il sequestro

Nel corso delle verifiche è stata rilevata l’assenza del dispositivo di protezione nel vano airbag anteriore, una modifica spesso utilizzata per creare un “doppio fondo” destinato a nascondere droga. Tale scoperta ha portato i finanzieri a estendere le indagini al domicilio dell’uomo, situato a Castiglione del Lago. La perquisizione ha permesso di rinvenire 15 “panetti” di cocaina, per un peso complessivo di oltre 16 chilogrammi. Il valore della sostanza sequestrata è stimato, all’ingrosso, in circa 500 mila euro e, una volta tagliata e distribuita sul mercato, avrebbe potuto generare profitti superiori a 1 milione e mezzo di euro. Il cittadino albanese è stato arrestato e trasferito presso la Casa Circondariale di Perugia - Capanne. Questa operazione rientra nei dispositivi di controllo economico del territorio attuati dalle Fiamme Gialle di Perugia, con l’obiettivo di contrastare i traffici illeciti, inclusa la lotta al traffico di stupefacenti.