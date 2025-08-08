Stefano Argentino, si indaga su vigilanza ridotta: "Gesto annunciato"

Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Suicidio Stefano Argentino, si indaga su sorveglianza ridotta. Legale: "Gesto annunciato"

Cronaca

Il 27enne era in carcere a Messina con l'accusa di femminicidio nei confronti della compagna di università Sara Campanella, uccisa il 31 marzo scorso. Il legale di Argentino, Giuseppe Cultrera, ha chiesto l'intervento del Garante dei detenuti: "Quanto accaduto non può qualificarsi come causa di forza maggiore o evento eccezionale e imprevedibile; si tratta un caso di suicidio annunciato"

ascolta articolo

È stato disposto il sequestro della salma di Stefano Argentino, il 27enne accusato di aver ucciso la compagna di università Sara Campanella, che mercoledì 6 agosto si è tolto la vita in carcere a Messina. la sua morte ha sollevato non poche polemiche e discussioni in merito alla situazione delle carceri italiane e al numero di decessi che avvengono al loro interno. A tal proposito l'avvocato Giuseppe Cultrera, legale di Stefano Argentino, ha chiesto l’intervento del Garante dei detenuti: "Non è la prima volta che all'interno della casa circondariale di Messina Gazzi assistiamo a un decesso avvolto dal velo del mistero, dall'analisi erronea sulla necessità di sorveglianza dei detenuti stessi", ha detto il difensore.

Il legale di Argentino: “Suicidio annunciato”

Il legale di Stefano Argentino ha ricordato che il 27enne, sin dal primo momento in carcere, aveva manifestato istinti suicidi e per questo era stato sottoposto a regime di massima sorveglianza. Circa 15 giorni fa era però stato riportato nelle zone comuni ed era tornato a condividere la cella con altri detenuti: "Improvvisamente e senza che ne fossi informato, solo dopo la comunicazione di decesso sono venuto a conoscenza della decisione”. ha commentato l'avvocato Giuseppe Cultrera. "Stefano - ha aggiunto il legale - almeno per quanto mi aveva detto, era seguito da quattro psicologi e da uno psichiatra: ci si chiede come sia possibile che 5 professionisti non si siano resi conto della evidente e conclamata fragilità mentale del detenuto, di un detenuto che aveva preannunciato il suicidio ed era stato trasportato in infermeria per non aver bevuto un solo sorso d'acqua per un periodo superiore a 17 giorni?". Per l’avvocato, chi ha autorizzato il declassamento di vigilanza "ha compiuto un madornale e non scusabile errore valutativo, sia analitico che clinico e dovrà risponderne. Quanto accaduto non può qualificarsi come causa di forza maggiore o evento eccezionale e imprevedibile; si tratta un caso di suicidio annunciato".

Attesa per l'autopsia

Intanto, la Procura di Messina ha disposto il sequestro della salma di  Stefano Argentino che sarà sottoposta ad autopsia nell'ambito del fascicolo di inchiesta aperto che al momento è senza ipotesi di reato e senza indagati. Le indagini coordinate dalla Procura di Messina, diretta da Antonio D'Amato, puntano a fare  chiarezza sull'esatta dinamica dell'accaduto. Accertamenti saranno eseguiti anche sulla perizia medica che ha permesso il 'declassamento' del livello di sorveglianza nella struttura penitenziaria di Gazzi nei confronti di Argentino.

FOTOGALLERY

©Ansa

1/12
Cronaca

Sara Campanella, i funerali della vittima di femminicidio. FOTO

La ragazza di 22 anni è morta lo scorso 31 marzo, a causa delle coltellate inferte da Stefano Argentino, reo confesso e come lei studente all'università di Messina. 'Mi amo troppo per stare con chiunque' - frase che la giovane aveva scritto sui suoi social - si legge ovunque nel Comune in provincia di Palermo dove si è celebrato il rito funebre

Vai alla Fotogallery

Cronaca: Ultime notizie

Simona Cinà, oggi i funerali a Capaci. Per autopsia è morta annegata

Cronaca

L'ultimo saluto alla 20enne deceduta per annegamento in una piscina di una casa a Bagheria,...

Stefano Argentino, si indaga su vigilanza ridotta: "Gesto annunciato"

Cronaca

Il 27enne era in carcere a Messina con l'accusa di femminicidio nei confronti della compagna di...

West Nile, casi raddoppiati in 7 giorni. Le regioni più colpite

Cronaca

Salgono a 173 i casi del virus West Nile riscontrati in Italia dall’inizio dell’anno, secondo...

Milano, rminorenni sequestrate in casa e violentate: arrestato 40enne

Cronaca

Due sorelle di 15 e 16 anni stavano rientrando a casa, quando sono state raggiunte da un 40enne...

Meteo, caldo africano e temperature fino a 40°: ecco dove e quando

Cronaca

L’anticiclone africano investirà la Penisola fino a Ferragosto. Già da oggi scattano i primi...

Cronaca: i più letti