Italo e Fondazione Pangea, impegno contro la violenza sulle donne

Secondo dati Istat una donna su tre in Italia ha subito atti di violenza. Quest'anno Italo supporta Fondazione Pangea e il Progetto REAMA per il reinserimento lavorativo delle donne vittime di violenza. Gianbattista La Rocca, Ad di Italo, e Silvia Redigolo, responsabile Pangea, hanno illustrato la collaborazione

Prosegue l’impegno di Italo per diffondere una cultura del cambiamento legato all’empowerment femminile e ai diritti delle donne. Quest’anno, in occasione del 25 Novembre, Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, ha deciso di avviare un percorso a sostegno di Fondazione Pangea che opera, in Italia e nel mondo, per la costruzione di pace attraverso l’empowerment delle donne. In particolare Italo ha deciso di sostenere “REAMA”, il progetto italiano di Pangea, che si compone di 34 centri antiviolenza, 12 case rifugio, 30 avvocate specializzate in violenza di genere, oltre a diverse associazioni che lavorano sulla prevenzione nei propri territori e contribuiscono all’inserimento lavorativo.

Progetto REAMA Il progetto REAMA, tra le varie attività, prevede anche il "Bilancio di competenza": con l’aiuto di professioniste esperte, Pangea aiuta le donne che hanno vissuto una situazione di violenza a riscoprire le loro capacità e a valorizzarle. Italo ha deciso di supportare soprattutto questo aspetto mettendo a disposizione del “Bilancio di competenza” anche le proprie persone, provenienti da 35 diverse Nazioni, che con il proprio bagaglio culturale, la propria esperienza lavorativa e preparazione specifica del ruolo, possono offrire un valido contributo. La società si è poi resa disponibile, in caso di compatibilità con le figure ricercate, ad inserire all’interno della propria organizzazione aziendale le donne ritenute idonee.

Ad Italo: “Indipendenza economica strada verso la libertà” Per sensibilizzare i dipendenti Italo e raccontare l’impegno dell’azienda e l’importanza del progetto è stato organizzato un incontro nella sede centrale a Roma. “Siamo orgogliosi di supportare concretamente una realtà come Pangea fortemente impegnata nel contrastare la violenza di genere e di accompagnare le donne vittime di violenza nell'inserimento lavorativo e nel raggiungimento dell'indipendenza economica: unica strada percorribile verso la libertà”, ha dichiarato Gianbattista La Rocca, Amministratore Delegato di Italo. “Siamo molto felici di questa collaborazione con Italo perché senza indipendenza economica non c’è futuro!”, ha dichiarato Silvia Redigolo, Responsabile comunicazione e raccolta fondi Fondazione Pangea. “L’80% delle donne che si rivolge allo Sportello Antiviolenza di Pangea ha vissuto anche una situazione di violenza economica. Per questo il progetto REAMA di Pangea, che accoglie, protegge e sostiene le donne che hanno vissuto una condizione di violenza domestica, prevede anche il Bilancio di competenza e l’inserimento lavorativo. Durante il percorso di accompagnamento fuori dalla violenza, le operatrici professioniste di Pangea aiutano le donne a riscoprire le loro capacità, a valorizzarle. E strutturano un percorso di inserimento lavorativo con lo scopo di raggiungere l'indipendenza economica: il passaporto fondamentale verso la libertà!”. Leggi anche Turchia, arresti durante il corteo delle donne di Istanbul

Iniziative di Italo a sostegno delle donne Questa iniziativa rientra nel più ampio progetto a sostegno delle donne intrapreso da Italo da anni. Nel 2017 ha avviato un percorso di formazione incentrato sull’autodifesa al femminile “TRAINing GIRLS - Sicure in partenza" formando fino ad oggi 700 donne. Inizialmente rivolto a tutte le dipendenti Italo, è stato poi esteso alle ospiti delle case rifugio di Telefono Rosa. Tutto il welfare creato per valorizzare il ruolo della persona all’interno di Italo è costruito “su misura”, soprattutto per le donne, agevolandole anche al di fuori del mondo lavorativo e sostenendole dove necessario con un supporto psicologico. Il 50% dei dipendenti, infatti, sono donne che oggi ricoprono con ottimi risultati ruoli in passato considerati esclusivamente maschili. Per tutto questo Italo è stato nominato 1°Diversity Leader in Italia nel settore trasporto sulle pagine del Financial Times. Dopo aver aiutato le donne a difendersi fisicamente, sensibilizzato dipendenti e viaggiatori su questa tematica, sostenuto ONG e associazioni sul territorio, Italo ha voluto anche divulgare la cultura del rispetto e dell’inclusione nelle scuole organizzando un incontro con gli studenti con la testimonianza di grandi campioni, il supporto del team di psicologi e l’esperienza di una professionista del giornalismo. Il viaggio appena iniziato con Pangea rappresenta un ulteriore passo avanti che dimostra l'impegno di Italo nel supportare l'empowerment femminile. Leggi anche Violenza sulle donne, Mattarella: "Non è stato fatto abbastanza"